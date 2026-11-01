Kimi Antonelli se convierte en México en el campeón más joven de la Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli se convirtió este domingo en el campeón más joven de la Fórmula 1 con 20 años y 68 días al terminar tercero en el Gran Premio de México, que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El prodigioso piloto de Mercedes llegó a 380 puntos en la temporada y aseguró el título que Italia esperaba desde 1953 cuando lo ganó Alberto Ascari.

Verstappen largó quinto y terminó ganando por delante del británico Lewis Hamilton, que hizo la pole y finalizó segundo.

El neerlandés remontó ante los Ferrari, aprovechó el retraso de Hamilton y una penalización de cinco segundos de Charles Leclerc.

Verstappen se confirmó como el máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez con seis triunfos.

Originario de Bolonia, Antonelli es apenas el tercer piloto italiano que se consagra campeón en la Fórmula 1 después de Giuseppe Farina en la temporada inaugural en 1950, y de Alberto Ascari, ganador de un bicampeonato en los lejanos 1952 y 1953.

El joven piloto se corona apenas en su segunda temporada. Debutó en 2025 sin triunfos y como séptimo en la clasificación. Y este año ha tenido un despegue arrollador con nueve triunfos.