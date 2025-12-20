Selfis, oración y memorabilia: conservadores de EEUU recuerdan a Charlie Kirk en "America Fest"

Seguidores del movimiento conservador Turning Point USA hacían fila el viernes en Arizona para fotografiarse bajo un toldo similar al que albergaba a su carismático fundador, Charlie Kirk, cuando fue asesinado en un debate universitario.

Equipado con un aro de luz para fotos, retratos de Kirk y su lema "Demuestra que estoy equivocado", el toldo era parte de los espacios que el "America Fest", la tradicional convención del movimiento conservador, incluyó este año para rendir homenaje a su líder, considerado una figura clave para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los seguidores de Turning Point USA afirmaban que se trataba del mismo toldo en que Kirk fue asesinado en septiembre, pero esto no fue inmediatamente confirmado por la organización.

Mientras algunos sonreían para la foto, otros apenas podían contener las lágrimas, como Branch Rickey, un trabajador de la construcción que viajó desde California.

Rickey describió a Kirk, quien a los 31 años se había convertido en una de las más importantes voces del movimiento conservador: "Fue uno de los cambios culturales más significativos que he visto en mi vida".

"Lo que le pasó fue obviamente muy emotivo", agregó.

Kirk fue baleado mientras conversaba con estudiantes en Utah, en una de sus acostumbradas sesiones de debate que con frecuencia se convertían en clips virales en redes sociales.

La tragedia conmocionó a Estados Unidos, y movilizó a miles de personas que inundaron el centro de convenciones de Phoenix, Arizona, en esta edición del "America Fest", muchos de ellos vestidos con los colores de la bandera, lentejuelas y botas de vaquero.

Algunos tuvieron la oportunidad de conversar con Erika Kirk, viuda de Charlie y actual directora ejecutiva de Turning Point USA, quien subió a una tarima al lado del toldo para una sesión especial de "Demuestra que estoy equivocada".

Pero a diferencia de los debates de Charlie Kirk, no hubo argumentos ni provocaciones.

En un clima de admiración, Erika Kirk respondió preguntas sobre su romance y dio consejos para triunfar en el amor así como en la vida doméstica.

Incluso compartió secretos de belleza: elogió el ácido hialurónico y se distanció del botox, al afirmar que no tenía miedo a las arrugas.

El enorme galpón de exhibiciones que antecedía a la tarima principal -donde algunas de las más influyentes voces del conservadurismo estadounidense se cruzaron críticas- ofreció además oportunidades para negocios, política y oración.

Mochilas antibalas, cobijas antiradiación, camisetas en defensa de las armas y a favor de las esposas tradicionales se vendían como pan caliente.

Fuerzas del orden así como el Departamento de Seguridad Nacional también dispusieron puestos de información para reclutar potenciales candidatos.

Iniciativas políticas como el "Proyecto del Tercer Mandato", que busca impulsar un cambio constitucional que permita a Trump candidatearse para un tercer turno, también aprovechó la oportunidad para ampliar su base.

Para Mark Ivanyo, asesor legal de la causa, el salto del mundo virtual al real resultó especialmente productivo.

"En internet recibimos apoyo, pero también mucho odio", comentó Ivanyo. "Pero aquí ha sido puro apoyo".