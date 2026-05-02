Shakira convertirá Copacabana en una fiesta latina histórica

La playa de Copacabana se prepara para vivir otro capítulo inolvidable de su historia musical. Este 2 de mayo, la estrella colombiana Shakira ofrecerá un megaconcierto gratuito en Río de Janeiro, consolidándose como la gran atracción de la edición de 2026 del proyecto “Todo Mundo no Rio”. La expectación es enorme: se prevé que millones de personas abarrotarán el paseo marítimo de Río para asistir a uno de los mayores espectáculos de la carrera de la artista.

En una entrevista para el programa Fantástico, de TV Globo, Shakira reveló lo emocionada que está por volver a Brasil en un momento tan especial de su carrera. La actuación forma parte de la exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, que ya ha pasado a la historia como una de las giras más importantes de la música latina. En Río, la cantante promete un espectáculo a la altura de la grandiosidad de Copacabana, con una puesta en escena sin precedentes y un repertorio repleto de éxitos que han marcado a generaciones.

El vínculo de Shakira con Brasil va mucho más allá de los escenarios. La cantante suele recordar con cariño que aprendió a hablar portugués incluso antes de dominar el inglés, lo que refleja la fuerte influencia cultural brasileña en su formación artística. No es casualidad que su trayectoria haya ido siempre de la mano del público de este país: éxitos como Estoy Aquí, Whenever, Wherever y Loca han sonado en las bandas sonoras de telenovelas de TV Globo, consolidando su popularidad entre diferentes generaciones. Ahora, esta relación gana un capítulo especial más, ya que la cadena retransmitirá a nivel nacional el esperado espectáculo de este sábado en Copacabana.

El concierto también refuerza la reciente tradición de la capital fluminense de acoger a grandes nombres de la música internacional en actuaciones abiertas al público. Tras los triunfos de Madonna y Lady Gaga en los últimos años, ahora le toca a Shakira escribir su nombre en la historia de la playa más famosa de Brasil. La producción prevé un escenario gigantesco, incluso superior al de ediciones anteriores, que transformará la costa en un auténtico espectáculo visual y sonoro.

Además del impacto cultural, el evento dinamiza la economía de Río de Janeiro, atrayendo a turistas de diversas partes de Brasil y del extranjero. Hoteles, bares, restaurantes y el comercio local ya se preparan para un fin de semana de intensa actividad, repitiendo el éxito económico de ediciones anteriores del proyecto. Copacabana, una vez más, reafirma su vocación como escenario global del entretenimiento.

Sin embargo, los preparativos para la gran noche se vieron marcados por un momento de tristeza. Un trabajador falleció durante el montaje de la estructura del escenario, un hecho que conmovió al equipo de producción y a la propia artista. Shakira expresó su solidaridad con la familia de la víctima y destacó, en un mensaje público, que su corazón estaba con los familiares y amigos en este momento de dolor. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

A pesar de la tragedia, se reanudó el montaje y el espectáculo está confirmado. Para Shakira, la actuación en Copacabana simboliza no solo un reencuentro con el público brasileño, sino también una celebración de la música latina en su máxima expresión. La artista regresa al lugar donde comenzó, en 2025, la etapa latinoamericana de su gira, cerrando un ciclo con uno de los mayores conciertos de su trayectoria.

Con entrada gratuita, retransmisión en directo por televisión y alcance global a través de las plataformas digitales, el concierto promete pasar a la historia. En Copacabana, Shakira no solo dará un concierto: liderará una celebración colectiva, uniendo millones de voces en una noche que ya se perfila como legendaria. Río, una vez más, será el centro del mundo.