Shakira, Madonna y BTS actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey), anunciaron este jueves los organizadores.

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, está a cargo de la curaduría de este show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol.

La primera edición ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya avanzó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, que puede prolongar el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", dijo el dirigente en Instagram.

En 2024, la final de la Copa América celebrada en Miami también ofreció un recital al descanso encabezado por Shakira.

La estrella colombiana ha estado vinculada con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas.

Autora del recordado Waka Waka, himno del Mundial 2010, Shakira actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.

La semana pasada presentó una canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada "Dai Dai", con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.