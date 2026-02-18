Shakira vende su isla privada en Bahamas por más de 30 millones de dólares

La cantante colombiana Shakira ha decidido poner en venta uno de los bienes más exclusivos de su patrimonio: Bonds Cay, una isla privada situada en el archipiélago de las Bahamas, informó la prensa local.

La propiedad, adquirida en 2006 junto a su entonces pareja Antonio de la Rúa, fue concebida como un ambicioso proyecto para convertirse en un santuario artístico y resort de lujo, aunque nunca llegó a materializarse.

Ahora, tras casi dos décadas, la isla regresa al mercado con un precio estimado entre 30 y 33 millones de dólares, más del doble de lo que costó originalmente.

Bonds Cay cuenta con aproximadamente 263 hectáreas de naturaleza virgen, playas de arena blanca y aguas turquesas, además de infraestructura para recibir yates, jets y helicópteros. Su ubicación estratégica, a unos 200 kilómetros de Miami, la convierte en una de las joyas inmobiliarias más codiciadas del Caribe.

La venta de esta isla no solo marca un movimiento importante en el portafolio de bienes de Shakira, sino que también abre la posibilidad para inversionistas interesados en desarrollar un exclusivo destino turístico de lujo.