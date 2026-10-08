Sissie trae su pop al MIM LATAM 2026

La cantautora ecuatoriana Aitana Vega, conocida artísticamente como Sissie, se presentará en el MIM Showcases: Ellas Cantautoras, celebrado en el marco del encuentro Mujer, Disidencia, Música y Territorio Vol. 6.

La cita es este 8 de octubre a las 7:00 p.m., en The Club del American Trade Hotel (Casco Antiguo), con entrada libre. Sobre esta oportunidad, que marca su primer mercado musical internacional, la artista expresó: “Es la primera vez que me pasa que me seleccionan para un mercado internacional de música. Estoy súper feliz de poder mostrar mi arte en otros espacios, es una oportunidad genial”.

Definida dentro del pop alternativo y experimental, la propuesta de Sissie combina un mensaje social con influencias poéticas e históricas inspiradas por figuras como Emily Brontë, Lana del Rey y Rosalía.

Respecto a su vinculación con las temáticas del festival, la intérprete detalló: “Mis canciones tienen un mensaje que representa mucho a las mujeres en general. Me gusta hablar acerca de las injusticias que hay por el simple hecho de ser mujer, pero lo hago de una manera súper digerible”.

Para su actuación en Panamá, la cantautora preparó un repertorio especial de cinco temas que incluirá piezas en piano, versiones acústicas y un adelanto exclusivo. El evento servirá como preámbulo al lanzamiento de su próximo sencillo, “Ay María”, inspirado en las mujeres de la zona rural de Ecuador, así como a la producción de su segundo álbum ambientado en la época victoriana.

Sobre su profunda conexión con la figura femenina en su trabajo, Sissie concluyó: “Tengo mucha admiración por la mujer en general, a mí me mueven las mujeres”.