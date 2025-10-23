Soda Stereo vuelve a México: la leyenda del rock que nunca se apagó

El eco de una historia que marcó generaciones vuelve a sonar, pues Soda Stereo, la banda que redefinió el rock en español, anuncia su regreso a México con la gira “Ecos”, un espectáculo que promete revivir la energía, la poesía y la magia de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Para los seguidores mexicanos, este regreso tiene un significado especial: la última vez que la agrupación se presentó en el país fue durante la mítica gira “Me Verás Volver” en 2007, cuando Gustavo Cerati aún lideraba la banda.

La agrupación se separó en 1997 pero en ese año tuvieron una reunión triunfal.Dos noches en el Foro Sol quedaron grabadas como una despedida luminosa que hoy, casi dos décadas después, encuentra su eco en esta nueva travesía.“No es un tributo ni un homenaje; es la banda, es Soda Stereo”, señala el comunicado oficial del anuncio.

En esta nueva etapa, Cerati estará presente a través de registros audiovisuales inéditos, mientras Zeta Bosio y Charly Alberti tocarán en vivo, acompañados por músicos invitados, dando forma a una experiencia que mezcla tecnología, emoción y memoria.Más que una gira, “Ecos” es un reencuentro con el pasado que sigue vivo en la memoria del público latinoamericano.

Temas como “De música ligera”, “Persiana americana” o “Cuando pase el temblor” volverán a retumbar en los escenarios mexicanos, no como recuerdos, sino como pulsos de una energía que se niega a extinguirse.

¿Cuándo y dónde se presentará Soda Stereo en México?

Soda Stereo regresa no solo a tocar sus canciones, sino a recordar que el rock puede ser eterno.En tiempos donde todo parece efímero, su regreso es un recordatorio de que la música deja ecos imposibles de silenciar.

La agrupación se presentará el 14 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes (CDMX), el 18 de abril en el Auditorio Telmex (Guadalajara) y el 21 de abril en el Auditorio Banamex (Monterrey).La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 27 de octubre, y la venta general un día después, el 28 de octubre.