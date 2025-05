$!Solinka estrenará documental con IA

“Simplemente Solinka” es el nombre del documental basado en la historia de la cantante panameña Solange Arias, cuya carrera musical despegó entre los 60 y 70, convirtiéndose en una figura clave del movimiento de las mujeres salseras, en Panamá y el extranjero.

Franco Holness, productor del documental, contó que el estreno será el próximo 22 de mayo por las pantallas de SERTV, a las 8:00 p.m.; más adelante piensan llevarlo a plataformas digitales y a diferentes festivales.

“Ella empieza cantando música tropical y en muchos lados la nombraban como la Celia Cruz panameña, eso fue un lastre que ella cargó por mucho tiempo, porque no le gustaba que la compararan con Celia Cruz. En el documental, hay una anécdota que se narra de que la Fania All Stars la vino a buscar a Panamá. Ellos necesitaban una segunda voz con Celia (Cruz) y Pete ‘El Conde’ Rodríguez le ofreció un contrato para que cantara con ellos, pero su marido no la dejó ir”, relató Holness.

Apoyado en la tecnología

La tecnología fue una pieza de apoyo importante para la elaboración de esta producción, ya que muchas de las fotos y videos de la época de oro de esta guarachera las había perdido, así que utilizaron la inteligencia artificial para reconstruir fotografías y construir escenas, manifestó el productor.

“Solinka estuvo radicada en Perú en los 60 y 70, vino a Panamá muy poco, así que había poco material visual de ella. Para recrear una vida tan interesante como la de ella, con otro compañero que trabaja en computo, Roberto Rosas, empezamos a investigar la capacidad que nos daba la inteligencia artificial y logramos sacar clips de ella caminando en la Central y otras áreas”, reveló.

Holness cuenta que el 38% del documental “Simplemente Solinka” fue elaborado con herramientas de IA.