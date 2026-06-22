Star5 se corona como la agencia número uno de Panamá en el ranking regional CREMA 2026

El más reciente ranking CREMA 2026, elaborado por Adlatina, ubicó a Star5 como la agencia número uno del país, un reconocimiento que trasciende el ámbito publicitario y refleja el crecimiento del talento creativo panameño.

El resultado cobra relevancia porque CREMA, el anuario regional de Adlatina, clasifica a las agencias más premiadas de Iberoamérica al cruzar su desempeño en los festivales más exigentes del mundo, Cannes Lions, The One Show, D&AD, Clio, El Sol, FIAP, El Ojo, con los resultados de los certámenes y Effie locales. Es, de este modo, la medición acumulada más rigurosa del año creativo en la región.

Con esta distinción, Panamá, de la mano de Star5, figura junto a algunos de los mercados creativos más consolidados de la zona. En la edición 2026 de la clasificación, agencias de países como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y España también lideraron sus respectivos mercados, lo que evidencia que el talento desarrollado desde Panamá compite bajo los mismos estándares internacionales.

“Este resultado, ser la agencia n.º 1 de Panamá según el desempeño en los festivales más prestigiosos del mundo, confirma que desde Centroamérica es posible desarrollar creatividad capaz de competir al más alto nivel. Para nosotros, los premios son consecuencia de una forma de trabajar donde las ideas nacen del entendimiento profundo de las personas, del negocio y del contexto cultural. Cuando esa combinación ocurre, la creatividad trasciende, genera resultados y encuentra reconocimiento dentro y fuera de la región”, señaló Gabriel Barletta, CEO de Star5 Creative.

Durante los últimos años, Panamá ha incrementado su presencia en los principales festivales internacionales de creatividad, consolidando una generación de profesionales y agencias que han logrado posicionar al país en escenarios donde tradicionalmente predominaban mercados de mayor tamaño.