StoryMap revive el sueño de Bolívar

Z.Emanuel | A dos siglos del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, las empresas Esri Panamá y Metromapas desarrollaron un StoryMap interactivo que reconstruye el primer gran intento de integración política de Latinoamérica.

Mediante cartografía histórica de la colección David Rumsey, análisis geopolítico y recursos digitales, esta innovadora plataforma revive el acontecimiento y reabre el debate sobre las aspiraciones de cooperación regional, seguridad colectiva e integración económica que impulsaron los líderes de las nuevas naciones independientes en el istmo.

El proyecto destaca la visión de Simón Bolívar, quien décadas antes de la construcción del Canal identificaba el valor geográfico del país.