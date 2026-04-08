Cultura

Super Mario Galaxy arrasa en taquilla a nivel global

Este inicio sitúa a la secuela de Universal, basada en la franquicia de Nintendo, como el mejor estreno del año; superó los $140,9 millones que Proyecto Salvación amasó en su primer fin de semana

Super Mario Galaxy arrasa en taquilla a nivel global
EuropaPress | Yoshi, Mario y Luigi en una escena de la pelicula que estrenó el pasado 1 de abril.
08 de abril de 2026

El 1 de abril llegó a los cines Super Mario Galaxy: La película, que lleva a los personajes de Nintendo de aventura espacial tras el fenómeno que supuso la primera entrega.

Este largometraje recaudó más de 1.360 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la adaptación cinematográfica de un videojuego más taquillera de la historia. Tras un gran arranque en salas, todo apunta a que Galaxy replicará el éxito de su predecesora.

De acuerdo con Comscore, Super Mario Galaxy ha recaudado en sus primeros cinco días en cartelera $372,5 millones a nivel global, de los cuales $190,1 millones proceden de la taquilla norteamericana y $182,4 millones del resto del mundo.

Con este resultado, la saga de los hermanos fontaneros se une a Shrek, Toy Story y Minions como las franquicias que superan los 100 millones
Tags:
película
|
Super Mario Bros
|
Super Mario Galaxy 2
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR