Super Mario Galaxy arrasa en taquilla a nivel global

El 1 de abril llegó a los cines Super Mario Galaxy: La película, que lleva a los personajes de Nintendo de aventura espacial tras el fenómeno que supuso la primera entrega.

Este largometraje recaudó más de 1.360 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la adaptación cinematográfica de un videojuego más taquillera de la historia. Tras un gran arranque en salas, todo apunta a que Galaxy replicará el éxito de su predecesora.

De acuerdo con Comscore, Super Mario Galaxy ha recaudado en sus primeros cinco días en cartelera $372,5 millones a nivel global, de los cuales $190,1 millones proceden de la taquilla norteamericana y $182,4 millones del resto del mundo.