Talento para el cálculo mental

Panamá se convertirá por primera vez en sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha, un evento que reunirá a 1,000 niños de 21 países este 26 de julio en el Panamá Convention Center.

El máster coach del programa Aloha Mental Arithmetic Panamá, Adrián Cedeño, explicó que los participantes inician su formación aprendiendo a utilizar el ábaco de manera física hasta desarrollar la capacidad de visualizarlo mentalmente para resolver operaciones sin necesidad del instrumento.

“Con el tiempo son capaces de visualizar ese ábaco en su cabeza y hacer las operaciones mentalmente moviendo las fichas de un ábaco mental”, señaló.

Detalló que los estudiantes que representarán al país tuvieron seis meses de preparación para esta competencia, en la que deberán resolver una ficha con 70 operaciones aritméticas en cinco minutos.

Cedeño indicó que Panamá estará representado por más de 500 estudiantes de distintas provincias y recordó que las delegaciones panameñas han logrado destacados resultados en campeonatos internacionales celebrados en Indonesia, Malasia, China, Rusia, España, México y Camboya, obteniendo primeros, segundos y terceros lugares, además del reconocimiento Grand Champion.

El evento se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Aloha.

Para Karin Powell, de 12 años y ganador del premio Grand Champion en una edición anterior, el entrenamiento constante ha sido clave para alcanzar sus metas.

El estudiante Powell comentó que practica cuatro sesiones de cinco minutos al día, esfuerzo que le permitió superar el estrés que le generaba realizar muchas operaciones y ahora espera conquistar nuevamente el primer lugar.

Isabella Ríos, también de 12 años, participará por primera vez en un campeonato internacional. Aseguró que practica entre tres y cinco fichas diarias y, aunque las decenas altas representan un reto, se siente orgullosa de integrar el equipo nacional.

Por su parte, Sebastián Villarreal, de 12 años, afirmó que representar a Panamá es una gran responsabilidad y una oportunidad para demostrar el talento de los niños panameños ante el mundo. Además, animó a otros jóvenes a perseverar y aprender de sus errores para alcanzar sus objetivos.

Stefano Russo, de 11 años, contó que “para mí es complejo hacer las 70 operaciones en cinco minutos, pero practicando todos los días y esforzándome se puede lograr. Como tips hay que empezar con tres lápices con buena punta y también estar tranquilo”.

Mientras, Jayden Luo, de 9 años, destacó que “todos los días hago tres fichas y práctico mucho, ya llevo como cuatro o tres años realizando cálculos mentales”.

Así mismo, Samuel Mijares, de 6 años, dijo que realiza las prácticas de sumas con el ábaco.

A su vez, Fabricio Llerena, de 11 años, contó que “las centenas es algo que me costaría, no porque las tenga mal, sino porque eso es lo que más me agarra tiempo realizar. Las que más me gustan son las divisiones”.