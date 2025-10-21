Cultura

Teatro para el susto

Disfruta del arte escénico, donde el miedo se mezcla con la risa, historia y la fantasía conquistando al panameño

El Juicio del Ser
La Calle de Los Sustos
Coco
La Mucama
Luna Escarlata
Maribel Salomón
21 de octubre de 2025

Durante el mes de octubre, las salas de teatro en Panamá siguen contagiándose del espíritu de Halloween con nuevas puestas en escenas que mezclan misterio, humor y sustos.

Este año, los teatros presentan distintos espacios que siguen apostando por producciones que conectan con el público en una temporada escalofriante muy buscada por niños, jóvenes y adultos, actualmente ofreciéndoles propuestas como: “La Calle de Los Sustos”, en el Teatro Pacific; “Coco”, en el Teatro West”; “La Mucama” y “Luna Escarlata” están en el teatro La Estación.

Además, el Teatro Guild de Ancón presenta la obra “El Juicio de Ser”, obra original en español escrita y dirigida por Rob Rivera, quien es el creador de esta pieza que reta al espectador a reflexionar sobre sus relaciones, las cosas que nunca se dijeron y el poder de las segundas oportunidades.

