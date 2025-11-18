$!Teatro para reflexionar

El mes de noviembre cierra con una cartelera teatral que promete emociones fuertes y carcajadas sin control. Desde la épica fantasía de un futuro sostenible hasta el humor irreverente de Broadway, hay una puesta en escena para cada gusto.

Los amantes del teatro podrán disfrutar de interesantes propuestas como “Donde la tierra abraza al mar”, una historia de conciencia ecológica, tecnología con amor y una aventura que “invita a soñar”.

El humor negro y un musical legendario dicen presente con “The Producers”, en el majestuoso Teatro Nacional. Mientras, “Si la vida te da limones” les agrega risas a los dramas laborales.

La danza y la magia navideña también se hacen presentes. “Coppelia Re-Imagined” tendrá una única función este miércoles y el nuevo Teatro Metropolitan trae “Santa llegó a la ciudad”.