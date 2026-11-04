Thalía amplía su álbum festivo con “Navidad Melancólica Deluxe”

La cantante mexicana Thalía lanzó este martes “Navidad Melancólica Deluxe”, una edición ampliada de su primer álbum navideño que incorpora dos nuevas canciones.

El proyecto reúne los siete temas incluidos en la versión original de “Navidad Melancólica”, publicada en 2024, y suma las nuevas grabaciones “Regalo Perfecto”, una composición inédita, y una nueva interpretación del clásico “El Burrito Sabanero”, con lo que completa un repertorio de nueve canciones.

Según informó la artista, el álbum mantiene la esencia del proyecto original, inspirado en los recuerdos, las tradiciones, la nostalgia y la alegría que acompañan las celebraciones de fin de año.

“Me emociona compartir esta edición recargada de amor, para quienes han hecho este álbum suyo desde su lanzamiento”, expresó Thalía en un comunicado.

Como parte de la nueva entrega, la cantante anunció una edición física limitada en vinilo con arte renovado y un disco de color verde inspirado en los tradicionales bastones de caramelo. La pieza ya se encuentra en preventa exclusiva a través de su sitio web oficial.

El lanzamiento se produce en un año de intensa actividad para la intérprete. En abril publicó “Todo Suena Mejor en Cumbia”, un álbum dedicado a reversionar distintos repertorios en clave de cumbia, y recientemente presentó junto al pianista Arthur Hanlon una nueva versión de “Así Fue”, de Juan Gabriel, para Amazon Music.

Durante 2026, Thalía también recibió el Icon Award en los Billboard Women in Music, reconocimiento que destacó su trayectoria e influencia en la música latina.Fins.