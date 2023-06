The Chainsmokers estará en Panamá el 10 de agosto

La electrónica vuelve a Panamá con importantes nombres. Luego de una temporada de pandemia y mucho reguetón, la empresa Showpro anuncia la visita del dúo de disc jockeys y productores originarios de Nueva York, The Chainsmokers.

Los realizadores de canciones como “Don’t let me down”, “Roses”, “Illenium”, “Selfie”, “Closer” y muchos éxitos más, ha confirmado presentación para este 10 de agosto en el Figali Convention Center, un show que según la productora panameña, marcará el regreso del tan esperado festival The Day After.

“Únete a nosotros en la party más esperado del año mientras abrimos el camino hacia el festival The Day After 2024 con el primer evento del #Road2TDA24”, informó Showpro en su cuenta de Instagram, en la cual anunció que los boletos para este espectáculo ya están de venta en TicketPlus.

The Chainsmokers ha trabajado con importantes artistas de la talla de Halsey, Roses, Daya, Charlee, Phoebe Ryan, Dj Tiesto, ColdPlay y ha participado en festivales como Ultra Music Festival, Tecate Emblema y el gran Tomorrowland.

El último éxito de The Chainsmokers es “Self destruction mode”, con la estrella de TikTok Bludnymph, el cual ya está disponible en las plataformas.

Hace días, los productores también compartieron algunas fotos en el estudio junto a varios artistas, entre los que destaca el boricua Nicky Jam, así que viene una canción con sabor latino.