Capturan a otro presunto cómplice del doble homicidio en Caimitillo

Mediante diligencia de allanamiento en el sector de Santa Marta, distrito de San Miguelito, la Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron a alias “Chuki” presuntamente vinculado al doble homicidio registrado en Caimitillo el pasado 12 de diciembre, donde pierde la vida un oficial de la policía y un civil.

Se detalló que esta acción operativa surge tras el desarrollo de las investigaciones que han permitido identificar y aprehender a los sospechosos.

Por este caso, hay cinco personas aprehendidas, entre estas un menor y 4 adultos.