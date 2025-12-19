La rosca, un clásico en Navidad

La tradicional rosca navideña, también conocida como Rosca de Reyes o Roscón de Reyes, es el símbolo infaltable de las fiestas de fin de año y ha evolucionado sin perder su esencia.

Aunque los sabores clásicos siguen ocupando un lugar especial en la mesa, en los últimos años se han sumado nuevas combinaciones que responden a la creatividad de panaderías y emprendimientos artesanales.

El sabor tradicional de huevo continúa como uno de los más buscados por quienes prefieren lo auténtico y lo de siempre. A este clásico pan dulce de forma circular y ovalada se han añadido opciones con turrón.

Además de versiones que conviven hoy con propuestas más innovadoras que incorporan chocolate, pecans, nueces, canela, almendras, adornada con frutas cristalizadas y glaseados especiales, aportando nuevas texturas y matices al paladar.

Para muchos panameños que la consumen, la rosca navideña ya no es solo un acompañamiento, sino un producto protagonista de la temporada. Las presentaciones también han cambiado: desde roscas individuales hasta versiones más elaboradas para compartir, pensadas tanto para el consumo en casa como para obsequiar.

Ahora, también ha cambiado la estética, el empaque y la personalización siendo estos elementos clave para destacar en un mercado cada vez más competitivo. A pesar de estas transformaciones, la rosca mantiene su valor simbólico, donde se comparten historias y se fortalecen los lazos afectivos. Siendo uno de los alimentos que se colocan en la mesa de Navidad y Año Nuevo para compartir en familia cada momento.

Entre sabores tradicionales y nuevas propuestas, este clásico reafirma su lugar en la mesa como una tradición que se adapta a los tiempos sin perder su significado.