Proteja a sus mascotas de la pirotecnia

Especialistas señalan que una correcta supervisión y un entorno controlado pueden reducir significativamente el estrés y accidentes

PEXELS | Dos perros de distintas razas utilizando indumentaria festiva a la Navidad y el Año Nuevo.
ML | Un perro dormido.
PEXELS | Una ave.
PEXELS | Dos gatitos.
Gina Arias
19 de diciembre de 2025

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, organizaciones y especialistas en bienestar animal advierten sobre el aumento de mascotas extraviadas y los altos niveles de estrés que padecen debido a los fuegos artificiales.

Ana Laura Fernández, del Movimiento Conciencia Animal (MOCA), explicó que “los días 25 de diciembre y 1 de enero siempre registran un aumento significativo de reportes de animales perdidos”, principalmente porque muchos dueños dejan a sus perros en terrazas o espacios abiertos.

Por ello, aconsejó que “el área de la casa permanezca completamente cerrada”, incluso para mascotas que suelen dormir afuera, ya que al asustarse pueden escapar. Agregó que los animales más sensibles pueden resguardarse en un baño o habitación y bajo supervisión veterinaria, recibir medicación que les ayude a mantenerse tranquilos.

El médico veterinario Fulvio Arcia, de la veterinaria Arcia, señaló que “las mascotas se estresan debido a la bulla de los autos y sobre todo de los fuegos artificiales”, por lo que coincidió con el uso de sedantes preventivos recetados por profesionales y administrados “una hora antes de cualquier evento en el que se espere ruido”. Indicó que perros y gatos reaccionan de manera diferente ante el estrés, por lo que la medicación y el manejo del entorno deben adaptarse a cada caso.

Recomendó acudir previamente a un veterinario para recibir orientación adecuada y asegurar la dosis correcta. Arcia destacó que “el sedante ayudará a disminuir la ansiedad del animal”, lo que contribuye a que las festividades transcurran de forma más segura y menos traumática para las mascotas y sus dueños responsables.

Cuidados para los perros

ml | Para los perros se recomienda administrar un sedante recetado por un veterinario, una hora antes de los ruidos fuertes y mantenerlos en un espacio tranquilo con juguetes que disminuyan su ansiedad.

Recomendaciones para aves

ml | En cuanto a las aves, un tip es cubrir la jaula durante ruidos fuertes y garantizar que sea amplia, que permita movilidad y reduzca estrés. Deben mantenerse en un espacio donde se minimicen estímulos estresantes.

Consejos para gatos

ml | Mientras, para los gatos aconsejan administrar un sedante veterinario, una hora antes del ruido y mantenerlos en un entorno tranquilo con áreas para trepar, jugar y desgastar, ayudándoles a reducir el estrés.

