The Rasmus se presentará por primera vez en Panamá con su “Weirdo Tour”

Los fanáticos panameños del rock alternativo de los años 2000 finalmente podrán ver en vivo a The Rasmus, que se presentará por primera vez en Panamá como parte de su gira “Weirdo Tour”.

El concierto está programado para el domingo, 25 de octubre, en Aurora at Soho y el espectáculo iniciará a las 8:00 p.m.

The Rasmus es una de las bandas más representativas del rock alternativo de los 2000 y cuenta con 11 álbumes de estudio. Entre sus éxitos más reconocidos destacan In the Shadows y Sail Away, canciones que marcaron a toda una generación y todavía mantienen millones de reproducciones en plataformas digitales.

La agrupación, formada en 1994, ha vendido más de 5 millones de discos y actualmente figura entre las bandas finlandesas más escuchadas en Spotify. Además, en 2022 representó a Finlandia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 con el tema Jezebel.

Actualmente, la banda está integrada por Lauri Ylönen en la voz principal, Eero Heinonen en el bajo, Aki Hakala en la batería y Emilia Suhonen, conocida como “Emppu”, en la guitarra.

Los boletos tendrán un precio desde B/.50.

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