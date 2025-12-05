TOT regresa con su álbum “Mi Playlist”

El artista Alberto Niles Hernández, conocido como ‘TOT’, marca oficialmente su regreso a la escena musical con “Mi Playlist”, un álbum de 23 canciones que representa una nueva etapa en su carrera.

Tras un largo tiempo sin estrenar música, el artista panameño decidió volver con un proyecto sólido y muy esperado por sus fanes, quienes ven este lanzamiento como un renacer luego de momentos personales complicados que lo llevaron a tocar fondo y reconstruirse desde cero.

El artista reconoce que este álbum nació bajo presión, pero también con una claridad nueva sobre su rumbo. Algunas colaboraciones surgieron con figuras como: Andiex, Barbel, Danny Yash, Pablo Mures, El Boy C y otros.

Dentro del álbum hay canciones como: “Traumao”, “La Muñeca”, “Vitafer Honey”, “Negro Bombóm”, “Nunca Creas”, entre otros.

TOT detalló que tiene pensado trabajar en un a nueva producción con cincuenta canciones.

“Mi Playlist” ya está disponible en plataformas digitales, el cantante confirmó que está listo para recuperar el espacio que siempre ha tenido dentro del género urbano panameño.