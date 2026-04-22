Traen su show urbano al país

Por primera vez, el colectivo argentino Cirko Marisko aterriza en Panamá este 23 de abril, a las 8:00 p.m., en Rock and Folk PTY, con una propuesta que mezcla humor, improvisación y esencia callejera, en un espectáculo que promete conectar directamente con el público.

Con más de dos décadas de trayectoria conjunta, el proyecto Cirko Marisko nació en 2003 en la Plaza Francia de Buenos Aires, el grupo ha construido un estilo propio que ellos mismos definen como “comedia urbana”. “Venimos de la calle, eso se nota. Nuestro show tiene un hilo conductor, pero no un guion estricto. Nos permitimos improvisar, interactuar con el público y eso es lo que nos caracteriza”, detalló Martín Rodríguez.

En esa misma línea, Lucas Álvarez agregó que “el formato es varieté”. “Nosotros no hacemos contenido pensando en redes, lo nuestro es en vivo. Queremos que la gente tenga la experiencia completa, que vaya al show”, enfatizó.

Durante el último año, Circo Marisko ha recorrido países como Ecuador, Brasil y Chile, donde su participación en un certamen televisivo les dio mayor proyección internacional. Ahora, Panamá forma parte de una gira que también incluye a Costa Rica y a República Dominicana.