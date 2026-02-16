Tras quejas de Hollywood, ByteDance promete proteger los derechos de autor

ByteDance prometió medidas para proteger los derechos de autor, en respuesta a la preocupación manifestada por la industria del cine estadounidense por unos videos generados con su herramienta Seedance 2.0 en el que se utilizaron producciones de Hollywood.

La asociación de los grandes estudios de Hollywood denunció al programa chino Seedance 2.0 por infringir “a escala masiva” los derechos de autor, tras la difusión, entre otros, de un video viral, generado por inteligencia artificial (IA), de una supuesta pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt.

ByteDance tomó nota de esas preocupaciones en un comunicado enviado a AFP el domingo y declaró “respetar los derechos de propiedad intelectual”.

La compañía afirmó que tomaría medidas para “reforzar los dispositivos de protección actuales” para impedir “el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de la imagen por parte de los usuarios”.

Propiedad de la empresa china ByteDance, que también posee TikTok, el nuevo modelo de creación de videos Seedance 2.0 acaba de sacar una versión de prueba en China, pero las imágenes generadas por él, hiperrealistas, ya copan las redes sociales.

“En un solo día, el software chino de IA Seedance 2.0 incurrió en un uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva”, escribe Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Picture Association, que representa, entre otros, los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix.

“Al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia el derecho de autor bien establecido que protege los derechos de los creadores y sostiene a millones de empleos estadounidenses”, señaló la asociación en su comunicado.

Según la consultora CTOL Digital Solutions, con sede en Suiza, Seedance 2.0 es el “modelo de generación de video por IA más avanzado [actualmente] disponible [...], y superó a Sora 2, de OpenAI, y a Veo 3.1, de Google, en las pruebas prácticas”.

ll-isk/dhw/lgo/vmt/jvb/ahg