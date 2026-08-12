$!Tres hombres se convierten en madre, en “Enmadrados”

La comedia Enmadrados regresa a los escenarios panameños con una segunda temporada, luego de la buena aceptación que tuvo su primera presentación. La obra, producida por Edixo Jiménez, estará en cartelera del 14 al 30 de agosto en Teatro en Círculo.

“Enmadrados es una historia que conecta con tu niñez, con tu adolescencia, con tu adultez”, destacó Jiménez, quien también explicó que la trama presenta a tres madres y tres hijos, con dinámicas familiares diferentes en las que el público puede sentirse identificado.

Esta segunda temporada llega con un cambio de escenario, ya que la obra se muda del Teatro La Estación al Teatro en Círculo, con 244 butacas y una escenografía renovada en torno al teatro.

El elenco está integrado por Diego Medina, Pablo Brunstein y Hugo Víctor Rodríguez, quienes interpretan a las madres, junto a Rodrigo Farrugia, Yimara Pérez Royko y Rommel Gordon, quien se incorpora en esta temporada.

La obra tendrá una duración aproximada de dos horas, con un intermedio de 15 minutos. Los boletos están disponibles en PanaTicket y en la taquilla de Teatro en Círculo.