Cultura

Trevi cantará en la Arena Roberto Durán

Trevi cantará en la Arena Roberto Durán
ML | La cantante Gloria Trevi.
Zulema Emanuel
13 de mayo de 2026

Z.Emanuel | La icónica cantante mexicana Gloria Trevi traerá por primera vez a Panamá su “Celebration Tour”, con una presentación confirmada para el próximo 2 de octubre en la Arena Roberto Durán, informaron de Showpro.

Este espectáculo promete ser un montaje épico que recorre la trayectoria de la artista, incluyendo desde himnos de los años 90 como “Pelo suelto” y “Dr. Psiquiatra”, hasta éxitos contemporáneos como “Medusa” y “Ábranse perras”.

La preventa de boletos para esta parada de su gira centroamericana iniciará este jueves, 14 de mayo, a las 11:00 a.m., a través de Ticketplus.

Tags:
música
|
concierto
|
Gloria Trevi
|
show
|
La Arena Roberto Durán
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR