“Trick or treat”: Helados de Halloween

El talento y la creatividad de Juan Manuel Rodríguez, conocido como “El man de los helados”, siguen marcando tendencia en el mundo de los postres artesanales. Este joven panameño ha logrado posicionarse por sus combinaciones únicas y presentaciones innovadoras, que convierten cada helado en una experiencia distinta.

Durante el mes de octubre Rodríguez presentó una propuesta inspirada en Halloween: el helado de caramelo y calabaza, elaborado a partir de calabaza blanca y naranja, horneada durante cerca de una hora. “Siempre la coloco abajo en el horno para que los vapores se mantengan y no se reseque. De ahí preparo el puré y lo mezclo con la base láctea”, explicó Rodríguez sobre su proceso artesanal.

Además, comentó que ha experimentado con galleta de keki rellena de helado, una receta que aún no ha lanzado oficialmente y que se vende por temporada, pero promete convertirse en uno de los favoritos del público por su combinación entre textura y sabor.

En cuanto a las preferencias del público, Rodríguez destacó que su top tres de sabores más vendidos está liderado por el clásico helado de pipa, seguido del pie de maracuyá, y en tercer lugar el de crumble de frutos rojos, una de sus creaciones más recientes. Este último, según él, logró consolidarse rápidamente como uno de los preferidos por su equilibrio entre dulzura y acidez.

Sin embargo, su favorito es el de jardín de arándano en base cremosa, un sabor que describe como “muy floral, cremoso y con un tono morado a la vista y al paladar”.

Con miras a las próximas festividades, “El man de los helados” prepara nuevas creaciones inspiradas en las tradiciones panameñas de noviembre y el espíritu navideño, buscando que cada sabor despierte recuerdos, emociones y un toque de frescura artesanal.