Visitantes de Japón y de otros países recorren Kioto para contemplar su célebre paisaje otoñal, con templos, jardines y montañas cubiertos de intensos tonos rojos y amarillos.

La antigua capital japonesa es conocida por sus cerezos en flor en primavera, pero el otoño constituye otra temporada alta para el turismo, especialmente entre los visitantes locales, deseosos de disfrutar de la tradición centenaria de contemplar los vibrantes colores otoñales.

"Las hojas otoñales son hermosas por sí solas", dijo a la AFP Rie Segawa, de 34 años y procedente de Osaka, para quien estos colores tienen un efecto relajante.

"Ver cómo se tiñen de rojo me alegra porque marca el cambio de estación", comentó.

Anthony Piglioni, un visitante francés, explicó que había oído hablar mucho de la famosa temporada de los cerezos en flor, pero para él, en otoño, "los colores son igual de hermosos que en primavera".

"Es increíble, los colores, los paisajes... todo es muy zen, muy relajante", dijo a la AFP este hombre de 37 años.

La contemplación del follaje otoñal forma parte de una antigua tradición en Kioto.

Durante el período Heian, entre finales del siglo VIII y finales del XII, cuando la ciudad era la capital de Japón, la contemplación de las hojas otoñales era uno de los pasatiempos predilectos de la aristocracia, al igual que la observación de los cerezos en flor en primavera.

Los nobles solían desplazarse a las montañas para admirar los colores del otoño y componer poemas inspirados en esos paisajes.

Con el tiempo, árboles como los arces japoneses fueron plantados en residencias aristocráticas, templos y jardines de todo Kioto.

Según los científicos, el cambio climático está retrasando el momento en que las hojas rojas y amarillas alcanzan su máximo esplendor, aunque este año la evolución de los colores en Kioto se mantuvo dentro de los parámetros habituales.