UMIP y Fundación Tortuguías sellan alianza para la formación en conservación marina

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Fundación Tortuguías suscribieron un convenio de cooperación para la formación académica y profesional de los estudiantes, vinculando la educación superior, la investigación y la conservación de los ecosistemas marinos.

A través del acuerdo, los estudiantes de la UMIP podrán realizar prácticas profesionales y pasantías en proyectos de conservación liderados por la Fundación Tortuguías, adquiriendo experiencia en escenarios reales y aportando a iniciativas de impacto ambiental.

El convenio contempla además el desarrollo de investigaciones conjuntas, el intercambio de conocimientos con especialistas en conservación marina y el fortalecimiento de competencias técnicas mediante actividades de formación y capacitación para la comunidad universitaria.

Ambas instituciones también impulsarán proyectos de extensión que beneficiarán a la universidad y a las comunidades costeras donde opera la Fundación Tortuguías, fomentando la participación estudiantil en acciones de protección de los recursos marinos.