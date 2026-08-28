Un cuento que invita a no rendirse

M.Salomón | La escritora Shehnaz Bhana presentó en la Feria Internacional del Libro su primera obra infantil, “Ben the Shoelace Challenge”, una historia que busca enseñar a los niños el valor de la perseverancia y que tengan la mentalidad de crecimiento.

“Este es mi primer libro. Trata sobre un niño que se llama Ben y que no ha aprendido a amarrarse los cordones. Entonces él se frustra”, explicó Bhana.

La autora contó que “en la historia Ben encuentra apoyo en su abuelita, quien le enseña a tener perseverancia y le enseña el concepto de mentalidad de crecimiento y una palabra mágica que en inglés es ‘yet’, en español es ‘todavía’.

Así, Ben pasa de pensar que no puede hacerlo a comprender que simplemente “todavía” no ha aprendido. Con el tiempo y la práctica, finalmente logra amarrarse los cordones”.

Según Bhana, el principal objetivo de la obra es “desarrollar en el niño la mentalidad de crecimiento, de que poco a poco y con mucha práctica tú puedes lograr algo”.

La escritora también destacó que el libro busca brindar a los niños una herramienta sencilla para enfrentar la frustración cuando algo no les sale a la primera, convirtiendo el aprendizaje en un proceso de constancia y confianza.

“Ben the Shoelace Challenge” está disponible durante la Feria Internacional del Libro en el stand de El Hombre de la Mancha.