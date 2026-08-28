Un cuento que invita a no rendirse

<span class="mln_uppercase_mln">M.Salomón |</span> La escritora Shehnaz Bhana presentó en la Feria Internacional del Libro su primera obra infantil, 'Ben the Shoelace Challenge', una historia que busca enseñar a los niños el valor de la perseverancia y que tengan la mentalidad de crecimiento. 'Este es mi primer libro. Trata sobre un niño que se llama Ben y que no ha aprendido a amarrarse los cordones. Entonces él se frustra', explicó Bhana.La autora contó que 'en la historia Ben encuentra apoyo en su abuelita, quien le enseña a tener perseverancia y le enseña el concepto de mentalidad de crecimiento y una palabra mágica que en inglés es ‘yet’, en español es ‘todavía’. Así, Ben pasa de pensar que no puede hacerlo a comprender que simplemente 'todavía' no ha aprendido. Con el tiempo y la práctica, finalmente logra amarrarse los cordones'.Según Bhana, el principal objetivo de la obra es 'desarrollar en el niño la mentalidad de crecimiento, de que poco a poco y con mucha práctica tú puedes lograr algo'.La escritora también destacó que el libro busca brindar a los niños una herramienta sencilla para enfrentar la frustración cuando algo no les sale a la primera, convirtiendo el aprendizaje en un proceso de constancia y confianza.'Ben the Shoelace Challenge' está disponible durante la Feria Internacional del Libro en el stand de El Hombre de la Mancha.