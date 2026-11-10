Un documental sobre Elizabeth Holmes se convierte en fenómeno cultural en EEUU

Dura tres horas, tiene largos diálogos y planos fijos, y cuenta una historia que ya tuvo amplia cobertura en Estados Unidos, pero el documental “Puedes verlo todo” (You Can See Everything) se volvió inesperadamente un éxito en cines y un fenómeno cultural en Estados Unidos.

La película sobre Elizabeth Holmes, la exestrella emergente de la biotecnología que terminó presa por fraude en 2023, llegó incluso a encabezar la taquilla estadounidense tras su estreno el 16 de octubre, algo poco habitual para un documental.

Con memes, concursos de dobles y parodias en programas de TV nocturnos, la imagen de Holmes y del actor Nathan Fielder, narrador, entrevistador y una de las figuras centrales del filme, ha invadido las pantallas y acapara conversaciones dentro y fuera de internet.

La trayectoria de Holmes, considerada “la versión femenina de Steve Jobs” y fundadora de Theranos, la empresa que afirmaba poder realizar análisis médicos con unas gotas de sangre, ya había sido tema de reportajes, pódcasts y hasta de una miniserie de ficción.

“Sigo su historia de cerca desde hace años”, cuenta Alexandra Lesnik, de 29 años, que fue a ver el documental codirigido por Fielder y Lance Oppenheim un día de semana, en una sala de Brooklyn con todas las entradas agotadas.

“Pero siento que la película ofrece una mirada nueva y diferente”, agrega, y precisa que es “la primera vez” que ve un documental en el cine.

Nathan Seyers, de 53 años, fue atraído por “el revuelo” que el film generó entre sus amigos y sale entusiasmado. “Es probablemente una de las cinco mejores películas que vi en mi vida”, exclama.

“Sin duda este largometraje ha captado la atención del público de una manera profunda”, señala Kate Rennebohm, profesora de cine en la Universidad Lawrence de Wisconsin.

Y agrega que durante dos semanas después del estreno “tenía estudiantes esperando después de clase todos los días para hablar sobre la película”.

- Marketing y posverdad -

A medio camino entre reality show, cinéma vérité y ficción, “Puedes verlo todo” ofrece una mirada singular sobre Holmes, condenada por engaño, pero que sigue esforzándose por convencer a los demás de lo contrario.

La película obliga al espectador a reconsiderar constantemente su opinión sobre su protagonista. ¿Es sincera? ¿Logró engañarse a sí misma? ¿Es víctima de otra persona?

“Lo que más me impresionó fue la forma en que uno cambia de perspectiva continuamente”, comenta Avery Smith, un neoyorquino de 27 años.

La popularidad de Fielder también contribuyó a su éxito, según varios críticos. El comediante se volvió una figura de culto en la televisión estadounidense gracias a programas que mezclan un humor seco con experimentos que a menudo derivan en situaciones incómodas.

“La campaña de promoción de la película fue extraordinaria”, destaca además Nora Stone, profesora de cine en la Universidad del Norte de Alabama y especialista en documentales.

El filme permaneció en secreto hasta su presentación sorpresa en el Festival de Telluride (Colorado) en septiembre. Después contó con toda la maquinaria publicitaria del estudio independiente A24, apunta Stone.

Geoffrey Lokke, investigador de la Universidad de Columbia, considera además que la petición de los directores de no revelar detalles reforzó el halo de misterio y aumentó la curiosidad del público.

En este documental, casi nadie sale indemne. Incluso los productores son objeto de críticas: una historia relacionada con grandes sumas de dinero, revelada durante la película, pone en entredicho tanto la imagen de A24 como la del marido de Holmes.

“’Puedes verlo todo’ es la encapsulación perfecta de la era de la posverdad: no admitir nunca el más mínimo error”, opina Stone al explicar la fascinación que provoca el filme.

Para Rennebohm, Holmes terminó encarnando, de forma involuntaria, “una cultura de autoengaño y negación de la realidad” profundamente arraigada en Silicon Valley y en la industria tecnológica estadounidense.

“Esa cultura está llegando hoy a un punto crítico”, advierte la académica, que vincula esta tendencia con las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA).

En liza para los Óscar, “Puedes verlo todo” se estrenará el 26 de noviembre en Argentina, Brasil y México y el 25 de diciembre en España.