Un libro para cambiar la autocrítica y amarse

La coach sistémica organizacional, ontológica y de relaciones personales, Stella “Pilly” Rodríguez, presentó Amarylla: El arte de volver a amarte, una obra que invita a reflexionar sobre el diálogo interno y la importancia de construir una relación más saludable con uno mismo.

La autora destacó que en su primer libro el mayor enemigo del amor propio no es la falta de autoestima, sino el juicio interno que las personas han normalizado. “A través de reflexiones, ejercicios prácticos y testimonios, propuse transformar la autocrítica en una práctica de compasión, responsabilidad y reconciliación personal”, enfatizó.

Además, Pilly explicó que “la publicación incorpora la metodología Neuroamar un modelo que integra desarrollo humano, fe y liderazgo personal para promover cambios sostenibles en la manera de pensar, actuar y relacionarse”.

El libro es dirigido a mujeres profesionales, que buscan identificar patrones que limitan el crecimiento personal.

El ejemplar está disponible en las librerías El Hombre de la Mancha y El Lector, en Amazon y estará durante la Feria Internacional del Libro de Panamá en el stand de PanHouse.