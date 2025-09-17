“Un simple accidente”, del director iraní Jafar Panahi, representará a Francia en los Óscar

La película “Un simple accidente”, del director iraní Jafar Panahi y coproducida en Francia, representará a este país en los Óscar, anunció el miércoles en un comunicado el organismo encargado de la selección (CNC).

La elección demuestra que Francia “es el corazón palpitante de las coproducciones internacionales y una tierra de acogida para los creadores de todo el mundo, especialmente aquellos a quienes se les impide trabajar en su propio país”, dijo el presidente del CNC, Gaëtan Bruel.

Panahi ganó en mayo la Palma de Oro en el festival de Cannes por esta película, rodada clandestinamente y que narra el encuentro fortuito de un hombre que cree reconocer a su torturador en las calles de Teherán.

“La única manera de competir en los Óscar es ser presentado por un país, y a Irán nunca le interesó que Jafar Panahi representara a Irán”, explicó a AFP Philippe Martin, fundador de Les Films Pelléas, la compañía francesa que coprodujo la película.

El director ha estado en prisión dos veces en su país de origen, al que regresó después de recibir su premio, y está considerado una de las figuras más importantes del cine iraní, con distinciones en los festivales de Berlín y Venecia, entre otros.

Hasta ahora nunca había competido en los Óscar.