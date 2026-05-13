Una mirada a nuestra historia

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, el Ministerio de Cultura desarrollará este 18 de mayo una jornada de exhibiciones y conferencias en todo el país.

Raúl Castro, director nacional de Museos, destacó que los museos han evolucionado para convertirse en centros culturales vivos que fortalecen la identidad de sus comunidades.

La programación incluye diversos eventos como la muestra “Variedad dentro de la unidad” en Veraguas, charlas educativas sobre hallazgos arqueológicos en El Caño de Coclé y exposiciones de arte religioso en Herrera.

Castro subrayó la importancia de la descentralización, mencionando proyectos de recuperación en Chiriquí, como el Museo de Obaldía y el Parque Arqueológico Nancito.