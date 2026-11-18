La Alianza Francesa de Panamá celebrará este sábado 5 de diciembre una nueva edición de su tradicional “Marché de Noël”, un evento diseñado para acercar las festividades navideñas de Francia al público local sin salir de la capital.

La actividad recreará la atmósfera festiva de los icónicos mercados de Estrasburgo, Colmar y París, ofreciendo una experiencia enfocada en el intercambio cultural y el espíritu de la época.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una variada oferta de emprendimientos para adquirir obsequios navideños, degustar propuestas gastronómicas tradicionales y disfrutar de presentaciones musicales en vivo.

La cita tendrá lugar de 5:00 a 8:00 p.m., en la sede de la Alianza Francesa, ubicada en el edificio Casa Blanca (calle 44 con avenida Justo Arosemena, Bella Vista). El evento será de entrada libre.