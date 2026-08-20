$!Una novela de dos mujeres marcadas por la migración

La periodista y escritora venezolana radicada en Panamá, Lorena Tosta, presenta “Ojos de muñeca”, su primera novela basada en una historia de aventura y suspenso que entrelaza migración, corrupción, decisiones morales y segundas oportunidades.

La obra nació inicialmente de dos historias independientes. Una sigue a una adolescente venezolana que migra sola a Europa y entre su ingenuidad e imaginación, termina involucrándose en problemas.

La otra presenta a una mujer mayor con un pasado relacionado con la corrupción, quien decide escapar al verse frente a límites morales que no está dispuesta a cruzar. Ambas terminan encontrándose en España y quedan envueltas en un conflicto que las lleva hasta Venezuela.

Aunque la migración es uno de los temas centrales, Tosta aclaró que la novela no es autobiográfica. Su propia experiencia como migrante fue favorable, pero observar las dificultades que enfrentaban otras personas despertó en ella una inquietud que terminó convirtiéndose en literatura.

Tosta aseguró que busca dejar preguntas en los lectores más que respuestas. “No es una novela cómoda, porque sus personajes enfrentan decisiones y dilemas morales en los que cualquiera podría verse reflejado”, expresó.