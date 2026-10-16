Una promesa del acordeón

El acordeonista Sebastián Batista, ganador del Gelo Córdoba 2026, describió el triunfo como el resultado de años de trabajo y aprendizaje, y una motivación para seguir creciendo y aportar a la música típica.

El artista señaló que su experiencia en concursos y escenarios le ha permitido madurar musical y personalmente. Asimismo, destacó la importancia de desarrollar una identidad propia y transmitir sentimientos a través de su interpretación. Sobre su participación, reconoció que sintió nervios, pero enfatizó que la preparación fue fundamental para afrontar el reto. “Mentiría si dijera que no estaba nervioso, pero eso es parte de la emoción de un concurso”, manifestó.

De cara a esta nueva etapa, Batista adelantó que continuará trabajando en producciones propias junto a su pareja, Anarkelys Arias, y la agrupación Legado Musical. Además de tocar el acordeón, busca explorar la composición y producción musical para desarrollar propuestas que reflejen su identidad artística.

A quienes están comenzando a tocar el acordeón y sueñan con dedicarse a la música típica, les aconsejó ser constantes y pacientes, practicar y aprender de otros músicos sin desanimarse ante las dificultades. “Yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy, así que siempre hay espacio para mejorar”, expresó.

Finalmente, el músico resaltó que entre sus metas está llevar su música a más lugares, ampliar sus oportunidades y consolidarse como acordeonista y productor. Recalcó que el Gelo Córdoba representa un logro importante, pero también un impulso para continuar trabajando por los objetivos que aún tiene por alcanzar.