Una ruta gastronómica llevará el café de especialidad panameño a 30 locales

La primera edición de Panama Coffee Weeks ofrecerá Coffee Specials con precios de entre $8 y $14, que incluirán una preparación con café de especialidad de fincas panameñas acompañada de una creación dulce o salada, del 15 al 31 de octubre en 30 cafeterías y restaurantes de la capital y el interior del país.

Se detalló que los cafés utilizados serán de fincas locales como Altieri, Garrido, Kotowa y Lamastus. Algunas de las cafeterías y restaurantes participantes también tendrán catas, talleres y otras actividades relacionadas con el café.

La actividad coincidirá con World of Coffee Panamá, que se celebrará del 23 al 25 de octubre y reunirá en el país a profesionales y compradores de la industria cafetera internacional.

En la ciudad participarán Alura Kitchen and Coffee Bar, Altieri Speciality Coffee, Annie Motts, Athanasiou, BEC, Bar Blue by Hotel Hilton, Cooking Mamma Bakery, Cuquita Cookita, Flavors by Jenny, Kfe Break, Kokoma Coffee, Kotowa, Krume, La Despensa de Maito, La Tapa del Coco, La Vasquita, Mentiritas Blancas, Mona Coffee House, Numo, One Love Coffee, Pedro Mandinga, Sisu Coffee Studio, Tart Pty y Tiempos Coffee by American Trade Hotel.

En el interior estarán Altieri Speciality Coffee, Café Rume, Cosmo Coffee, Hacienda Los Molinos, Kotowa, La Tulivieja, Luccia Coffee House y Seasons Restaurant by Lucero, con establecimientos en Chiriquí, Colón, Penonomé, Santiago, Chitré y El Valle de Antón.

Los precios no incluyen impuestos ni propina y las ofertas estarán disponibles únicamente al pagar con tarjetas Visa de débito, crédito o prepago.