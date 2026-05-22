Unen voces en “Aquí hay amor”

Los artistas panameños Monthy y Mr. Joys estrenarán, este martes 26 de mayo, el tema “Aquí hay amor”, una propuesta romántica con sonidos afrobeat que apuesta por las letras limpias y el sentimiento.

Monthy explicó que decidió sumarse al proyecto luego de escuchar la composición creada por Mr. Joys junto al productor Seven, destacando que la canción mantiene la esencia romántica que ha caracterizado su carrera.

“He grabado canciones más pesadas pensando que debía seguir la corriente, pero el público me decía: ‘ese no eres tú’. Esta canción conecta con lo que siempre he trabajado”, comentó.

El cantante también adelantó que “Aquí hay amor” formará parte de una nueva etapa musical junto a otros temas como “Falso amor”, “Tú” y “Pasarlo bien”, además de un EP con canciones románticas, comerciales y afrobeat.

Por su parte, Mr. Joys contó que el tema nació mientras escuchaba instrumentales durante una jornada de trabajo y aseguró que colaborar con Monthy representa una gran oportunidad dentro de su carrera musical.

“Es difícil cuando uno empieza y busca apoyo, pero seguimos trabajando y haciendo sacrificios para que las cosas se den”, expresó.

La canción estará disponible en YouTube, Spotify y en sus redes sociales.