UP gradúa a 260 docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación

Félix Villarreal | Entrega de diplomas durante el acto de graduación.
Redacción Web
13 de septiembre de 2025

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá (UP) celebró la graduación de 260 nuevos profesionales. Los graduandos, pertenecientes a la promoción 2024-2025, se suman a las filas de educadores formados por esta institución, informó la entidad en un comunicado.

La ceremonia, según la UP, reconoció el desempeño académico de los estudiantes. El primer lugar fue para Kimberly Flores Rodríguez, miembro del Capítulo de Honor Sigma Lambda, quien declaró que estudió educación para “transformar la vida de muchos niños y, con ello, a nuestro país a través de la educación y los valores”. Le siguieron Alejandra Samudio Soto y Natalia Bulgin Wolfschoon, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En tanto, la Dra. Migdalia Bustamante, decana de la facultad, felicitó a los graduandos y destacó que la ceremonia es “el reconocimiento solemne al esfuerzo, la perseverancia y la entrega” de cada uno de ellos. En representación del rector, la Mgtr. Mayanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, dirigió el juramento universitario y subrayó la importancia de la “caja de herramientas” que los profesionales han adquirido, la cual incluye “el compromiso, la perseverancia, la ética, los valores y la responsabilidad social”.

