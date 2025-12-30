Vargas Llosa, Diane Keaton, Robe, David Lynch, Verónica Echegui o Robert Redford, pérdidas de la Cultura en este 2025

La muerte del autor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha sido una de las pérdidas más significativas en el mundo de la cultura durante este año 2025. La larga lista de artistas, actores, músicos y escritores fallecidos este año se completa con Diane Keaton, Robe Iniesta, el director David Lynch, Verónica Echegui, Giorgio Armani, Robert Redford o recientemente Brigitte Bardot, entre muchos otros

En el ámbito del cine nacional, además de la muerte de Echegui serán recordados los fallecimientos de Eusebio Poncela -quien destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar-, Celso Bugallo, Juan Mariné, Tony Isbert, Juan Margallo, el Goya de Honor 2016 Mariano Ozores, el fotógrafo y cineasta Ramón Margareto, Manolo Zarzo y Héctor Alterio, nombres esenciales para entender varias generaciones del cine y el teatro en España. Sus trayectorias abarcan desde el Nuevo Cine Español hasta el auge de las series y el cine de autor contemporáneo.

También el cine internacional ha sufrido pérdidas importantes como la Keaton, Lynch, Redford o Bardot, a las que se suman el icono de cine italiano Claudia Cardinale, la argentina Alejandra Darín, Joan Plowright, Michelle Trachtenberg, Émilie Dequenne y Diane Ladd.

En la música, 2025 se cobró las voces y guitarras de Robe Iniesta, líder de Extremoduro y referente del rock español, y Jorge Martínez, el alma de Ilegales. En agosto fallecía a los 88 años el cantante Manuel de la Calva, histórico de la canción melódica española e integrante del Dúo Dinámico.

También la música internacional ha perdido a Ozzy Osbourne, D’Angelo, la mexicana Paquita la del Barrio -conocida por su canción ‘Rata de dos patas’-, Roberta Flack, el músico y guitarrista de The Cure Perry Bamonte y la cantante Encarnita Polo, entre otros.

La literatura ya quedó huérfana en abril con el fallecimiento del escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que fallecía a los 89 años de edad en la capital de su Perú natal. El autor de ‘La ciudad y los perros’ (1963) y ‘La fiesta del chivo’ (2000), entre otras muchas obras, dejaba un hueco en el ‘boom’ latinoamericano, del que formó parte junto con el colombiano Gabriel García Márquez o el argentino Julio Cortázar.

Junto a él se marchan José María Guelbenzu y la británica Jilly Cooper, novelistas que exploraron con mirada personal la psicología de sus personajes y los códigos sociales de su tiempo.

El mundo de la moda ha perdido al icónico diseñador italiano Giorgio Armani y el flamenco a Micaela Flores Amaya ‘La Chunga’, bailaora y pintora.

Además, han fallecido Oliviero Toscani, fotógrafo de impacto publicitario; Anna Turbau y Sebastião Salgado, grandes nombres del fotoperiodismo y la fotografía documental; Martin Parr, fotógrafo y cronista británico que basó su trabajo en la ironía de la vida cotidiana; Enrique Bastante, Josep Roca, Ramón Mascort Amigó, Frank Gehry, Jorge María Martínez y Miguel Rodríguez-Acosta, figuras clave en ámbitos que van de la arquitectura al coleccionismo y la gestión cultural.