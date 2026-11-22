La Galería Juan Manuel Cedeño reúne a 20 artistas visuales panameños en la exposición colectiva “Cada quién su historia 2026”, que presenta 40 obras de distintas disciplinas y permanecerá abierta al público hasta el próximo 16 de diciembre, con el respaldo del Ministerio de Cultura.

La muestra ofrece un recorrido por diferentes formas de expresión artística, entre ellas pintura, collage, escultura y fotografía, mediante propuestas que reflejan distintas sensibilidades, experiencias y maneras de interpretar el mundo.

Entre los artistas participantes figuran Abner Veltier, Arcenides Piñeres Jiménez, Blas Petit, Fernando Bocanegra, Gabriela Batista, Javier España, Jenny Mae Rodríguez, Karina Nicholson, Nilsa Justavino, Ricaurte Him y Víctor Bruce, entre otros creadores.

Las obras utilizan técnicas variadas como óleo y acrílico sobre lienzo, fotografía de retrato, modelado en arcilla, tallado en madera, técnica mixta y pintura sobre aluminio y acero.

Entre las creaciones expuestas destacan “Árbol de La Vida / Selva del Darién”, de Abner Veltier; “Naturaleza en Pausa”, de Blas Petit; “La Guitarra Azul”, de Karina Nicholson; “Memoria”, de Luis O. Gálvez Pinzón, y “Precaristas (Evolución de la Barriada Bruja)”, de Nilsa Justavino.

El Ministerio de Cultura invitó a la ciudadanía a visitar la exposición en la Galería Juan Manuel Cedeño, donde podrá apreciar las diferentes propuestas y acercarse a las historias que cada artista comparte a través de sus creaciones. La entrada estará disponible hasta el 16 de diciembre.