Victoria Kjaer estará en Albrook Mall este sábado

Este sábado, 23 de agosto, la tienda El Campeón, en Albrook Mall, será escenario de un evento único: Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitará la tienda de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el marco del lanzamiento oficial de la marca Denim Lovers en Panamá.

Esta alianza celebra la moda, la autenticidad y el orgullo latinoamericano, reforzando el mensaje de Denim Lovers: “Moda inspirada en reinas”.

La marca promueve la autenticidad y el empoderamiento, invitando a su audiencia a expresar su estilo y confianza a través de prendas que reflejan su personalidad.La visita de Victoria Kjaer forma parte de su gira oficial por América Latina, consolidando a Denim Lovers como un referente de moda que inspira y conecta con una audiencia global.