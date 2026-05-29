Viene la cuarta edición del Festival del Chayote

Con el firme propósito de encender los motores del agroturismo y rendir tributo a su rica identidad agrícola, la Cámara de Comercio de El Valle de Antón calienta motores para la esperada cuarta edición del Festival del Chayote, que se celebrará el 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

Paola Zerman, miembro de la organización, explicó que “la gran novedad de este año es la incorporación de la ‘Expo Itinerante’, junto con un programa de charlas y seminarios técnicos. Consideramos que todos los eventos necesitan un equilibrio entre dos pilares: una parte comercial, representada por la exposición (que es un gran atractivo y suele gustar muchísimo a los turistas y visitantes), y una parte cultural y educativa”.

El evento también incluirá su tradicional “Gira Gastronómica”, donde los restaurantes de la zona presentarán innovaciones culinarias basadas en este producto, con propuestas que prometen ser “de altísimo nivel”. Con miras al futuro, los organizadores buscan crear la sinergia perfecta para que la actividad del campo se convierta en un atractivo turístico sostenible y promueva el desarrollo de la comunidad.