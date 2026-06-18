Viene la ‘Marine Forces Band’

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la llegada al país de la Marine Forces Reserve Band, una agrupación musical con sede en Nueva Orleans e integrada por 51 marines en servicio activo.

La visita de esta banda, que cuenta con un legado histórico que se remonta a 1775, forma parte de las actividades de “Freedom 250”, la campaña para conmemorar los 250 años de independencia de los Estados Unidos.

El público panameño podrá disfrutar de dos conciertos comunitarios gratuitos, con un repertorio que fusionará géneros como el jazz, pop y rock. La primera presentación se llevará a cabo el domingo 21 de junio en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), en un horario de 2:45 p.m. a 3:30 p.m., mientras que la segunda cita será el domingo 28 de junio en la Plaza V Centenario del Casco Antiguo, de 4:45 p.m. a 5:30 p.m.

La primera de estas fechas coincidirá además con la celebración de la feria familiar “Great American Fair” en Colón, que se desarrollará el mismo 21 de junio de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en las instalaciones del CACCO. Este evento de entrada libre ofrecerá espacios de entretenimiento en vivo.