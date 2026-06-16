Cultura

Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente

Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente
L.Rodríguez | El monumento en Re’im en honor a las personas que fueron atacadas por los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el 7 de octubre de 2023; Israel.
Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente
ML | Imágenes de cómo era el lugar antes de la masacre.
Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente
ML | Shani Louk, alemana-israelí, quien fue arrastrada por Hamás.
Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente
ML | Conversaciones de Amit Levy con su padre antes del suceso.
Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente
ML | Todo el campo recuerda de alguna forma a las víctimas.
Lineth Rodríguez
16 de junio de 2026

Lineth Rodríguez | A pocos kilómetros de la Franja de Gaza, en un descampado próximo al kibutz Re’im, se levanta el memorial del 7 de octubre de 2023, un espacio que rinde tributo a los asesinados por el grupo terrorista Hamás.

El dolor está impreso en los murales: capturas de los últimos mensajes de las víctimas, fotos de sus rostros y sus nacionalidades. Sin embargo, el sitio también custodia la memoria viva de los supervivientes que narran, desde distintas perspectivas, el horror que quebró el amanecer del Festival Nova.

Entre los árboles de eucalipto y cientos de pancartas con los rostros de los fallecidos nos recibió Mazal Tazazo, una chica de padres africanos nacida en Israel. Entiende el español, pero la crudeza de su relato la llevó a elegir el inglés para comunicarse. Con voz firme, detalló que se hizo pasar por muerta, estrategia que le salvó la vida y en cuyo intento perdió a sus dos amigos, además de serias lesiones en una mano, la cual lleva ya dos operaciones.

Hoy, intenta contar la situación desde su perspectiva, aunque debe lidiar con el descrédito en redes sociales, empezando por su nacionalidad. “Intento explicar que he crecido aquí toda mi vida”, asegura.

En su resumen, ese festival fue como estar en el cielo, pero lo que vino después: “Yo estaba en el infierno”, destacó.

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