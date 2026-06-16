Voces del 7 de octubre; el relato de una sobreviviente

Lineth Rodríguez | A pocos kilómetros de la Franja de Gaza, en un descampado próximo al kibutz Re’im, se levanta el memorial del 7 de octubre de 2023, un espacio que rinde tributo a los asesinados por el grupo terrorista Hamás.

El dolor está impreso en los murales: capturas de los últimos mensajes de las víctimas, fotos de sus rostros y sus nacionalidades. Sin embargo, el sitio también custodia la memoria viva de los supervivientes que narran, desde distintas perspectivas, el horror que quebró el amanecer del Festival Nova.

Entre los árboles de eucalipto y cientos de pancartas con los rostros de los fallecidos nos recibió Mazal Tazazo, una chica de padres africanos nacida en Israel. Entiende el español, pero la crudeza de su relato la llevó a elegir el inglés para comunicarse. Con voz firme, detalló que se hizo pasar por muerta, estrategia que le salvó la vida y en cuyo intento perdió a sus dos amigos, además de serias lesiones en una mano, la cual lleva ya dos operaciones.

Hoy, intenta contar la situación desde su perspectiva, aunque debe lidiar con el descrédito en redes sociales, empezando por su nacionalidad. “Intento explicar que he crecido aquí toda mi vida”, asegura.

En su resumen, ese festival fue como estar en el cielo, pero lo que vino después: “Yo estaba en el infierno”, destacó.