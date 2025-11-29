W Sound regresa con “Chica Galáctica” junto a Cris MJ.

Tras su primera nominación en los Latin Grammys, el proyecto W Sound, liderado por el productor colombiano Ovy on The Drums y el creador digital Westcol, vuelve a la escena musical con fuerza y ambición.

Su nuevo sencillo, titulado “Chica Galáctica”, marca el inicio de la serie W Sound 07 y cuenta con la colaboración del artista chileno Cris MJ, una de las voces más destacadas del reguetón y la música urbana en la región.

La propuesta busca conquistar nuevamente los primeros lugares de los rankings internacionales, combinando la experiencia de Ovy en la producción global con el estilo fresco y popular de Cris MJ.

Con este lanzamiento, W Sound reafirma su intención de consolidarse como un laboratorio creativo que une productores, artistas y audiencias en torno a la innovación sonora.