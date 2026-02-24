Warner Bros Discovery analiza una nueva oferta de compra de Paramount

Warner Bros Discovery (WBD) informó el martes de que ha recibido una nueva propuesta de adquisición de Paramount Skydance, a pesar de que la junta directiva del conglomerado de medios y entretenimiento sigue apoyando una oferta previa de Netflix.

Paramount Skydance había presentado una oferta para adquirir la totalidad de WBD por 108.000 millones de dólares, aunque la compañía la rechazó. Los directivos del conglomerado propietario de HBO Max han mostrado su preferencia por una oferta de Netflix para hacerse con una parte de la firma por 83.000 millones de dólares.

“Recibimos una propuesta revisada de (Paramount) para adquirir WBD, que estamos analizando en consulta con nuestros asesores financieros y legales”, señaló la junta de la compañía en un comunicado.

Los directivos de Warner, que no revelaron los detalles de la oferta “revisada” de Paramount, reiteraron el martes a sus accionistas su preferencia por la oferta de Netflix, que se espera que eleve su propuesta ante este nuevo movimiento.

Se aconsejó a los accionistas de WBD que no tomaran ninguna medida con respecto a la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance mientras la revisión esté en curso.

La oferta de Netflix excluye de la absorción al sector televisivo tradicional de Warner Bros. como CNN y Discovery. Estos, si se llega a materializar la propuesta del gigante del streaming, pasarán a formar una empresa que cotizará en bolsa bajo el nombre de Global Networks.

Esta guerra por la adquisición de WBD, que transformará Hollywood y los medios estadounidenses, ha atraído la atención de la Casa Blanca.

Donald Trump ya ha dicho que intervendrá en cualquier decisión sobre una eventual fusión, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa la propuesta de adquisición por parte de Netflix.