“Woman unknown”, de la directora May el-Toukhy, muestra en Venecia “la “invisibilidad” de las mujeres

El drama histórico “Woman unknown” es una película “sobre la invisibilidad de las mujeres”, dijo la danesa May el-Toukhy, una de las dos únicas directoras en competición en la Mostra de Venecia de este año.

De las 21 cintas en liza por el León de Oro, sólo dos están realizadas por mujeres: “Woman unknown” y el documental “NAZA”, codirigido por el periodista Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor.

El filme de May el-Toukhy cuenta la historia de una sirvienta que sobrevivió como pudo a la ocupación nazi de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la guerra, está a punto de casarse con el viudo para quien trabaja, pero un secreto que arrastra pondrá en peligro su futura boda.

“Mi película trata sobre... la invisibilidad de las mujeres. Por un lado aborda la cosificación y, por otro, el hecho de ser invisible y de no tener voz ni voto”, declaró el domingo la directora en rueda de prensa.

Para su tercer largometraje, tuvo que justificar muchas veces la historia que quería filmar.

“Cuando presentaba o hacía el ‘pitch’ de la película a la gente, veía cómo se les nublaba la mirada [...] Pensaban: ‘Ah, otra película sobre la Segunda Guerra Mundial’”, recordó la cineasta danesa.

“Eso me parece injusto, porque hemos contado una gran cantidad de historias sobre la experiencia masculina durante la guerra o la posguerra. Y no hemos explorado realmente qué significaba ser mujer en aquella época”, añadió.

En la película se ven imágenes de mujeres castigadas públicamente en la calle, cortándoles el pelo y marcando su cuerpo con esvásticas, por haber supuestamente mantenido relaciones con alemanes.

“Durante la guerra, el cuerpo femenino se percibe como parte del territorio nacional y, por lo tanto, se consideraba apropiado castigar a las mujeres por los hombres con quienes se habían acostado”, explicó El-Toukhy.

Preguntada por la reducida presencia de directoras en la carrera por el máximo galardón, la cineasta danesa dijo que para ella los avances logrados tras el movimiento #MeToo de 2017 parecían retroceder.

“Tengo la sensación de que después de #MeToo todas y todos éramos muy conscientes de ese desequilibrio de género. Pero algo ha pasado en estos últimos años y estamos empezando a retroceder”, afirmó.

El director artístico del certamen, Alberto Barbera, muy criticado por estas mínimas cifras, argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido hechas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición”.