Yami Safdie presenta “Querida Yo”, su primer álbum con Warner Music Latina

La cantautora argentina Yami Safdie estrenó “Querida Yo”, su primer álbum bajo el sello Warner Music Latina, un proyecto que abre las puertas a su universo más íntimo y honesto.

El disco reúne pensamientos profundos y experiencias personales que la artista transforma en canciones cargadas de vulnerabilidad y fuerza.

A lo largo de sus once temas, Safdie aborda cuestiones como el amor, la dismorfia corporal, el desamor y la búsqueda de aceptación propia, consolidando una narrativa que conecta con una generación marcada por la autenticidad.

La producción cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas de la escena latina, entre ellos Carin León, Camilo y Emilia, quienes aportan diversidad sonora y refuerzan el carácter colectivo de la propuesta.

Con este lanzamiento, Safdie marca una nueva etapa en su carrera y se posiciona como una de las voces emergentes más genuinas y emocionales de la música latina contemporánea.