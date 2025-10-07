Yamilka estrena salsa con sabor a despecho

La reconocida cantante panameña Yamilka, ganadora de Vive la Música 2009 y considerada la artista femenina de salsa más importante del país, está de estreno. La intérprete presenta “No la beses”, el potente segundo sencillo de su álbum “Live Session”.

Este proyecto fue grabado en Medellín, Colombia, y cuenta con la colaboración y arreglos magistrales del maestro Diego Galé y su orquesta, bajo el sello Gale Latin Records en alianza con la empresa panameña Latin Zone Records.

El álbum completo es un reflejo de su pasión por la salsa, género donde, según ella, se siente muy cómoda. La artista se enfoca en la temática del despecho, el amor y el desamor, buscando conectar con el público salsero y bailador.

Con una trayectoria de 15 años en la música, Yamilka confesó sentir una conexión especial con el segundo sencillo, “No la beses” (originalmente de José Luis Roma), afirmando que lo cantó “con el alma” y que es un tema que le sale “del riñón izquierdo”. El álbum completo está disponible en el canal de YouTube de Gale Latin Records.